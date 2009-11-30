Вакцинація від грипу A/H1N1 може бути зірвана

Міністр охорони здоров`я Василь Князевіч не виключає можливості зриву кампанії вакцинації від грипу A/H1N1 у зв`язку з недовір`ям населення і дискредитацією подібних превентивних заходів після випадку із смертю школяра з Краматорська.

"Така загроза (зриву кампанії вакцинації - ред.) цілком реальна. Після антивакцинальної кампанії ми маємо проблеми навіть з обов`язковими щепленнями, не говорячи вже про добровільні, які були не дуже популярні серед наших громадян... Сьогодні всі перелякані спалахом грипу, але немає гарантії, що завтра українці не почнуть вмирати від інфекцій тільки тому, що піддалися впливу антивакцинальщиків", - сказав міністр в інтерв`ю газеті "Урядовий кур`єр".

Князевіч в черговий раз запевнив, що смерть школяра Антона Тищенка з Краматорська "не пов`язана з вакциною або вакцинацією".

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