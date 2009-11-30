Українським чоловікам не подобаються жінки, що палять

Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, українські чоловіки негативно ставляться до жіночого куріння.

Як повідомляється, 79% українських чоловіків при виборі собі наречені вибрали б жінку, яка не палить. Жінку, що курить, вибрали б собі в дружини тільки 2% чоловіків. 16% чоловіків відповіли, що їм байдуже, 3% повідомили, що їм складно відповісти на це питання.

Крім того, 88% чоловіків не вважають, що жінки, які палять, є більш симпатичними. Такими їх назвали лише 5% опитаних, 7% - коливаються з відповіддю. Якщо подивитися результати лише серед тих, хто палить, то вони ставляться до куріння жінок майже так само негативно - 84% курців-чоловіків не вважають, що жінки, які палять, є симпатичнішими.

За наслідками дослідження також з`ясувалося, що 84% чоловіків не вважають жінок-курців стильнішими і гламурними. Згодні з цим лише 10%, важко відповісти - 6%. 87% чоловіків не вважають жінок, які палять, успішнішими. Погоджуються з цим 5%.

korrespondent.net