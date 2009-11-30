В Україні епідемія грипу забрала життя вже 417 осіб

В Україні станом на 27 листопада кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) зросла до 417 осіб.

В тому числі за останню добу померли 3 осіб – в Івано-Франківській, Львівській та Черкаській.

Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 1 млн. 783 тис. 877 осіб; за останню добу - 32 тис. 331 особа.

Епідемічний поріг залишається перевищеним у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також в місті Києві.