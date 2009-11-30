"Новий зір" впровадив золотий стандарт лазерної корекції зору

У клініці "Новій зір" (www.zir.com.ua) впроваджена новітня методика лазерної корекції зору - Super Lasik Thin Flap (Супер Ласик з ультратонким клаптиком).

Як повідомила УНІАН заступник головного лікаря мережі клінік "Новій зір", кандидат медичних наук Тетяна МАНОЙЛО, методика Super Lasik Thin Flap помітно поширює показання до проведення лазерної корекції зору. Зокрема, людям, яким раніше відмовляли в проведенні цієї процедури (внаслідок дуже тонкої рогівки або високого ступеню міопії) тепер можна надати допомогу.

«Специфіка методу корекції така, що перед лазерним впливом формується і відокремлюється клаптик рогівки. Принципова відмінність нової методики і її головна перевага в можливості формування ультратонкого клаптика. Якщо за звичайної методики його товщина складає 130-140 мікрон, то технологія Super Lasik Thin Flap дозволяє досягти товщини в 100-110 мікрон. Фактично це економія 20-30% каркаса рогівки ока», - повідомила вона.

Серед переваг «золотого» стандарту рефракційної хірургії - підвищення передбачуваності результату корекції до 95%, завдяки чому, ще до операції пацієнт зможе дізнатися про результат.

Також технологія Super Lasik Thin Flap гарантує максимально безпечну дію на каркас рогівки під час формування клаптика рогівки.

Крім того, завдяки новій технології зберігається більша кількість тканини рогівки, оскільки її випаровування проводиться в більш верхніх шарах рогівки. При цьому, як відзначають експерти, процес відновлення зору прискорюється і протікає швидше, в середньому, на 20%.

Разом із тим, нова методика лазерної терапії здатна відновити не тільки гостроту зору, але й високу якість: чіткість, яскравість, контрастність. При цьому непоодинокі випадки отримання гостроти зору вище 100%.

Також Super Lasik Thin Flap знижує ризик можливих віддалених порушень цілісності каркаса рогівки.

Як і будь-який інший метод лазерної корекції, технологія Super Lasik Thin Flap заснована на дії лазера на рогівку людського ока. Промінь лазера з винятковою точністю випаровує найтонший шар рогівки, тим самим, змінюючи її кривизну. Це дозволяє змінити заломлення світла в оці, сфокусувати його прямо на сітківку і отримати чітке зображення предметів на різних відстанях.

Довідка УНІАН

Лазерна корекція - популярна методика відновлення зору, завдяки якій щорічно понад 1 млн. людей позбавляються від необхідності оптичної корекції зору (окулярів і контактних лінз). Лазерна корекція зору сьогодні застосовується в 53-х країнах світу.

Super Lasik Thin Flap (Супер Ласик з ультратонким клаптиком) або «золотий» стандарт рефракційної хірургії розроблений провідними офтальмологами миру завдяки двадцятирічному вдосконаленню методики.

«Новій зір» - найбільша в Європі мережа офтальмохірургічних клінік, що розташовані сьогодні в Києві, Дніпропетровську, Черкасах, Хмельницькому і Запоріжжі. Відкрито представництво в Германії. Готується до відкриття клініка в Лівії. Колектив лікарів клініки «Новій зір» почав формуватися в 1999 році. Саме тоді лікарі цієї клініки, першими в Україні, виконали лазерну корекцію зору. Тепер тут пропонують найсучаснішу методику лазерної корекції зору (http://www.zir.com.ua/uslugi/lazernaja_korrektsija_zrenija/#6)