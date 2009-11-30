Створено вакцину, яка ефективно бореться з онкопухлинами

Американські вчені розробили вакцину, що імплантують під шкіру хворого, яка здатна реорганізувати роботу імунної системи і змусити її знищувати злоякісні пухлини в організмі, не впливаючи на здорові тканини.Про це повідомляється в статті дослідників, опублікованій у четвер, 26 листопада, в останньому випуску журналу Science Translational Medicine.

У своїх експериментах з мишами вчені показали, що дана вакцина є першоюв історії, за допомогою якої вдалося повністю видалити меланому.

Препарат являє собою 8-міліметровий дик, який може бути вживлений під шкіру в будь-яку ділянку тіла. Він виконаний з пористого полімеру, який біологічно розкладається, порожнечі якого заповнені спеціальними молекулами - цитокінами.

Цитокіни - це група молекул, що прикріплюються до рецепторів так званих дендритних клітин, в результаті чого відбувається їх активація.

Активовані дендритні клітини, проходячи через пори імплантату, також вступають у взаємодію і з вкладеними в нього антигенами - специфічними речовинами, що несуть інформацію про те, які клітини повинні бути знищені імунною системою.

За допомогою дендритних клітин ця інформація потрапляє в найближчий лімфатичний вузол, який починає вироблення специфічних Т-клітин імунної системи, призначених для знищення ракових тканин.

"Розроблена нами вакцина являє собою вдале поєднання інженерного і імунологічного підходу до лікування раку", - сказав професор Девід Муні, один з авторів статті.

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