Херсонщина: від отруєння грибами померла 23-річна жінка

В Херсонський області від отруєння грибами померла 23-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, 28 листопада в смт. Білозерка від отруєння грибами у районній лікарні померла 23-річна жінка, яка знаходилася на лікуванні у реанімаційному відділенні з 23 листопада.

За даними Головного управління МНС в Херсонській області, це вже третій в регіоні летальний випадок від отруєння грибами з початку року.

Загалом в області з початку року від отруєння дикорослими грибами, враховуючи останній випадок, постраждали 44 особи, серед яких 10 дітей.