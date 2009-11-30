Госпіталізовано чоловіків, яких покусала скажена корова

На Житомирщині госпіталізовано двох чоловіків, яких покусала корова. У тварини підозрюють захворювання на сказ.

Про це УНІАН повідомив працівник прес-служби МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, подія сталася 28 листопада у селі Левковичі Овруцького району Житомирської області.

«Господар покликав односельця оглянути корову, яка поводилася не так, як зазвичай. В результаті огляду обоє чоловіки отримали від тварини укуси. Травми були настільки серйозними, що постраждалих госпіталізовано до районної лікарні»,- сказав С.УЛАНОВ.

Він також уточнив, що за участю працівників управління ветеринарної медицини корову було забито.

Взяту пробу головного мозку тварини буде відправлено на дослідження в обласну державну лабораторію ветмедицини для перевірки на сказ.