В Україні 340 тисяч людей від 15 років і старше інфіковані ВІЛ - експерти

В Україні 340 тисяч людей від 15 років і старше інфіковані Вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор ЮНЕЙДС в Україні, доктор Анна ШАКАРІШВІЛІ.

Вона зазначила, що за оцінками фахівців, це становить 0,86 % усього дорослого населення. Проте, лише 25% людей, які живуть з ВІЛ в Україні, пройшли тест на ВІЛ і знають про свій ВІЛ-позитивний статус. У 2008 р. було зареєстровано 34 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, 231 тис. чоловік та 109 тис. жінок жили з ВІЛ.

У 2008 році було зареєстровано найбільшу кількість нових випадків ВІЛ-інфекції – 18,973 або на 7,3% більше, ніж у попередньому 2007 році. Лише за 6 місяців 2009 рок виявлено понад 10 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції проти 9,4 тисячі за аналогічний період 2008 року.

А.ШАКАРІШВІЛІ зазначила, що фахівці прогнозують зростання захворюваності у 2010 р. до 360 тис. у 2013 р. – до 376 тис., та у 2015 – до 377 тис. осіб.

Східна Європа та Центральна Азія – єдиний регіон у світі, де поширеність ВІЛ чітко залишається на підйомі. Оціночна кількість дорослих і дітей, що живуть з ВІЛ у регіоні, підвищилася до 1,5 млн. у 2008., або на 66% у порівнянні з 900 тис. у 2001 р. Особливо тяжкими та широко поширюваними є епідемії в Україні та Російській Федерації.

“Зусилля центральних і місцевих органів влади, неурядових організацій, об’єднань людей, що живуть із ВІЛ, інших членів громадського суспільства та партнерів із розвитку заслуговують на схвалення. Проте, Україна досягла прогресу лише по зниженню передачі ВІЛ від матері до дитини”, - сказала в.о. постійного Координатора ОНН в Україні, представник Дитячого фонду (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє МОКУО. Вона наголосила, що цей показник знизився з 27% у 2000 р. до 7% у 2008 р.

Крім того експерти зазначать, що фактичний обсяг фінансування, виділеного урядом на боротьбу зі СНІДом у 2009 р. в Україні, є на 40% меншим, ніж обсяг, зазначений в загальнодержавній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 р.

В Україні, попри деякий прогрес, люди, що живуть з ВІЛ, і представники груп ризику стикаються з поширеною дискримінацією. Це створює серйозну перешкоду доступності й ефективності послуг з протидії ВІЛ для цих людей, а також захисту їх робочої зайнятості та приватного життя, зауважують експерти.