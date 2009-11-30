Епідемія грипу у столиці згасла

Київська санітарно-епідеміологічна служба заявляє, що в столиці закінчилась епідемія грипу.

Про це йдеться в повідомленні міської СЕС, оприлюдненому на її офіційному сайті.

Фахівці інформують, що в період з 23 по 29 листопада ц.р. захворюваність населення Києва зменшилася в 1,4 раза у порівнянні з аналогічним періодом попереднього тижня. Перехворіло на грип та ГРВІ 18 тис. 166 осіб, проти 25 тис. 533 минулого тижня, в тому числі 6 тис. 817 дітей до 14 років (37,5%).

Санепідслужба зазначає, що захворюваність зменшилася у всіх вікових групах.

За тиждень госпіталізовано 620 хворих, в тому числі дітей до 14 років - 271 особа.

Показники захворюваності серед студентів не зростають.

“Показники захворюваності 48 тижня (23- 29 листопада – УНІАН) в 1,6 раза нижчі епідпорогу. Таким чином, за показниками захворюваності в м.Києві закінчилась епідемія грипу, яка тривала 4 тижні”, - говориться в повідомленні Київської СЕС.

За час епідемії перехворіло 142 тис. 889 осіб - 5,2% населення міста, частка хворих дітей до 14 років становить 9,5% від загальної кількості дитячого населення та 31,1% від перехворілих на ГРІ та грип. Серед хворих було 592 вагітних. Питома вага школярів серед усіх хворих становить 10,8% (15481 особа), дітей організованих колективів - 31,4%.

Було госпіталізовано 3 тис. 650 осіб, 2,5% від хворих. Виписано із стаціонару 2 тис. 750 осіб, 75,3%, в тому числі з діагнозом пневмонія 1 тис. 271 особа. Померло від ускладнень на пневмонію 24 особи.

Аналогічне зростання захворюваності, за даними санепідеміологів, в даний період року (44-48 тижні) був зареєстрований у 1986 році, тривав 5 тижнів, перехворіло 10,4% населення (262192 особи).

Масочний режим в місті та протиепідемічні заходи серед студентів, в місцях масового скупчення людей триватимуть до 8 грудня 2009 року.