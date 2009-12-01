У Донецькій області від пневмонії померло вже 28 осіб

У Донецькій області з діагнозом «пневмонія» померло вже 28 осіб, зокрема троє дітей.

Про це повідомила сьогодні виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА. Згідно з повідомленням, к 15 зразках секційного матеріалу померлих, досліджених у Центральній СЕС м. Києва і Донецькою обласною СЕС, виявлено наявність грипу A/H1N1.

За даними облСЕС, у цілому в області за минулу добу було зареєстровано 786 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекції та їх ускладнення. З початку епідемії (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих становила 112 тис. 730 випадків, зокрема дітей до 18 років – 42 тис. 842. Стаціонарне лікування одержали 6 тис. 326 хворих, з них виписано по одужанню – 5 тис. 713 осіб.

За даними вірусологічного моніторингу, домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу «А». Пандемічний варіант грипу A/H1N1, станом на ранок 30.11.2009, підтверджено вірусологічним і серологічним методами у 59 хворих на грип.

Л.ГУСЄВА наголосила, що у Донецькій області зберігається стабільна епідемічна ситуації із захворюваністю на грип і ГРВІ, яка реєструється на рівні нижче від епідемічного порогу.