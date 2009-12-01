Сьогодні у Львові пройде акція «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!»

09:38, 01 грудня 2009
Країна
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Відбудуться тренінги, молебні...

Сьогодні у Львові пройде акція під гаслом «SOS. Врятуй Україну від СНІДу!», спрямована на підвищення рівня відповідальності у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у місті у межах акції відбудуться тренінги у навчальних закладах, молебні за померлих від СНІДу в церквах Львова та області, турнір з міні-футболу між ВІЛ-сервісними організаціями, спільнотою ВІЛ-позитивних людей і командами державних структур, складання символічного «Рятувального кола».

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