На Запоріжжі за рік хворих на ВІЛ/СНІД побільшало на 4%

У Запорізькій області з початку року число хворих на ВІЛ і СНІД збільшилося на 4% - до 2 тис. 546 осіб.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій облдержадміністрації, "на сьогоднішній день у Запорізькій області на диспансерному обліку перебуває 2 тис. 546 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, із яких 48 - діти, порівняно з початком року рівень захворюваності на дані захворювання збільшився на 4%".

При цьому, за даними ОДА, середній вік жителів області, у яких офіційно діагностовано вірус імунодефіциту або СНІД, на сьогоднішній день становить 27-29 років.

Найбільш високий рівень захворюваності в Мелітополі, Розовському, Великобілозерському й Бердянському районах області.