У лікарнях Львівщини - ще 85 хворих на грип та ГРВІ

З 19 жовтня до 30 листопада, кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становить 207 873 особи. За минулу добу захворіла 1 091 людина. Кількість госпіталізованих з діагнозом грип та ГРВІ за добу становить 85 осіб, з них 36 дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, за період епідемії кількість померлих від ускладнень грипу та ГРВІ становить 96 осіб, у реанімації перебуває 12 людей.

Зі стаціонарних відділень лікарень області, з 29 жовтня до 30 листопада виписали 10 495 пацієнтів.