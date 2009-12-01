Марлеві пов'язки шкідливі для здоров'я

Марлеві пов`язки проти мікробів і вірусів не просто даремні, але іноді навіть шкідливі для здоров`я, заявили експерти міністерства охорони здоров`я Іспанії.

За їх словами, шматок тканини на обличчі лише створює ілюзію захищеності. Люди припиняють приділяти увагу іншим, ефективнішим заходам безпеки: рідко миють руки, сидять в задушливих, неприбраних приміщеннях, користуються з хворим родичем або колегою одним і тим же посудом, рушником.

Крім того, немає наукових доказів, що маски захищають. Нарешті, в самій марлі поступово накопичуються бактерії і віруси.

Тому пов`язки треба часто міняти, при цьому у жодному випадку, знімаючи пов`язку, не братися руками за матерію, що кишить мікробами, а тільки за зав’язки, повідомляє Перший канал.

vz.ru