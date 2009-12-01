В Україні розпочинається акція «Не дай СНІДу шанс!»

В Україні розпочинається національна акція «Не дай СНІДу шанс!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник проектів ВІЛ/СНІДу Німецького товариства технічного співробітництва в Україні Андре ЕЛЬМІНГ.

Загальна мета акції – сприяння скороченню темпів поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні шляхом проведення широкомасштабної інформаційної кампанії серед населення. Цільова група кампанії - це населення України віком від 16 до 45 років, насамперед молодь 16-25 років.

Кампанія має на меті поглиблення обізнаності населення щодо ризиків інфікування ВІЛ та шляхів захисту від інфекції, підвищення мотивації дотримуватися безпечної поведінки та використовувати презервативи, зменшення дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Крім того, кампанія направлена на збільшення рівня поінформованості про те, що сучасні якісні презервативи надійно захищають від інфікування ВІЛ.

На наступний, 2010 рік, планується розробити та впровадити першу серію заходів у рамках кампанії механізму моніторингу і оцінки ефективності кампанії. Також планується розробити та впровадити план залучення фінансування для реалізації першого та подальших етапів кампанії.