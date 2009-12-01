Льняна олія запобігає остеопорозу у жінок

Додавання льняної олії в раціон дозволяє зменшити ризик остеопорозу у жінок з діагностованим цукровим діабетом, вважають єгипетські лікарі з Національного дослідницького центру в Каїрі.

Учені розглянули вплив діабету на здоров`я кісток і оцінили ефект споживання льняної олії лабораторними щурами. Після двох місяців спостережень біологи зібрали у піддослідних тварин аналізи і зміряли сироватку схожого з інсуліном чинника росту 1 або IGF-1, а також наявність білка остеокальцину, що формує кістки і підтримує їх мінералізацію. Виявилося, що у гризунів-діабетиків, яким додали в раціон льняну олію, ці дві сполуки містилися на вищих рівнях. Було зафіксовано, що завдяки компонентам льняної олії в діабетичній групі піддослідних щурів виросли рівні і дезоксипиридиноліну – речовини, яка зазвичай присутня в здорових кістках.

За словами медиків, жіночий діабет часто приводить до остеопорозу. Проте, ризик додаткового захворювання можна понизити, використовуючи цілющу силу льняного масла, оскільки його склад благотворно діє на мінеральну щільність кісткової тканини і зменшує активність маркерів, що розвивають остеопороз.

newsland.ru