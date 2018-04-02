Наслідки куріння

Про шкоду куріння говорять постійно. Багатосторінкові брошури наукових досліджень. Масовані антитютюнові кампанії в ЗМІ. Життя і страшна смерть популярних і знаменитих. Здавалося б, ну що ще потрібно для того, щоб люди зрозуміли: нікотин - отрута, а тютюн не такий вже легкий, хоч і офіційно дозволений наркотик. Що всередині Як що? Звичайно ж, нікотин і смола. Десь більше, десь менше. Але якщо з нікотином все зрозуміло, то що ж ховається за цією самою "смолою"? На жаль, виробників тютюнової продукції, на відміну від тих, хто штампує побутову хімію або продукти, згідно із законом не примусили писати повний список "інгредієнтів". А дарма. Можливо, прочитавши його, багато курців серйозно задумалися б, а чи варто продовжувати. Для того, щоб перерахувати весь убивчий склад "смоли", не вистачило б цілої статті. Воно і недивно, адже там більш як 4000 речовин. Причому кожна з них цілком здатне убити людину і самостійно.

Тютюновий дим містить азот, метан, аргон, ціаністий водень. Окрім цього там легко можна виявити і такі чудові речі, як ацетон, аміак, бензол, диметиламін, ДДТ, формальдегід, метиловий спирт, сірководень, миш`як і полоній-210. Від кожної з цих назв віє острахом. І не дарма. Адже всі перераховані (і багато з тих, що залишилися за кадром) не які-небудь нешкідливі хімічні сполуки. Це - канцерогени і мутагени, поряд з якими навіть визначення "токсичні" виглядає нешкідливо.

Що вбиває коня А що ж нікотин? І з ним все гаразд. За всіма поняттями він є нічим іншим, як небезпечним наркотиком. Нікотин - це алкалоїд, який поселився в рослинах сімейства пасльонових. Так, він є і в нешкідливій картоплі і в корисних баклажанах, і в красивих перцях. Але тільки в листі тютюну нікотин присутній в концентрації, здатній активно впливати на людину. Тут його кількість може досягати аж п`яти відсотків від загальної маси сухого тютюну.

За принципом дії нікотин належить до класу нейротоксинів. Причому не найслабкіших. Багато хто з нас пам`ятає, як бабусі купували махорку, щоб потім, розвівши її у воді, поливати рослини, позбавляючись від комах. Тобто нікотин вже давно використовується як могутній інсектицид. У великих дозах (0,5-1 мг/кг) він і для людського організму однозначно убивчий. У малих - діє на центральну нервову систему збудливо. Що надалі і викликає могутню залежність. І не тільки психологічну як, наприклад, маріхуана, але і фізичну, як героїн. Все ще хочеться закурити? Подумайте скільки людей відчуває наслідки куріння тютюну. Тоді ми продовжуємо.

Що там з організмом? Що ж всередині у нас страждає в першу чергу? Зрозуміло, саме те, куди і йде тютюновий дим. Так європейські учені свого часу виявили, що в 90% всіх смертельних результатів, пов`язаних з раком легенів, причиною послужило куріння. Напевно, про рак ви чули і без нас. Але і крім нього є безліч наслідків куріння, над якими варто задуматися. Важкі форми хронічного бронхіту. Респіраторні інфекції. І хіт сезону - емфізема легенів. Хвороба, що приводить до необоротної регенерації легеневої тканини. Ах, ви палите не затягуючись. Поспішаємо вас обрадувати - це не врятує. Науці відомо багато випадків захворювань серед любителів сигар, які, як відомо, палять "не взатяг". І тут рак тут як тут. Хіба що не легенів, а гортані. Саме від такого в страшних муках пішов в світ інший засновник психоаналізу Зігмунд Фрейд.

Але від куріння страждає не тільки дихальна система. Адже з легенів чудові речовини тютюнового диму, потрапляючи в кров, розносяться по всьому організму. До мозку і до серця. По дорозі калічачи і вбиваючи все що можливо. У артеріях і венах утворюються тромби. Судини периферичних артерій звужуються і одержують менше крові, ніж зазвичай. Пам`ятайте фільм "Біле сонце пустелі"? Там грав актор Павло Луспекаєв, що подарував нам безсмертний образ митника Верещагіна. Вже тоді він знімався без двох стоп. Саме через ураження периферійних судин. Але Луспекаєв так і не кинув згубної звички і помер від розриву аорти. Йому було 42 роки. До речі, у зв`язку з наслідками американським солдатам заборонять палити.

А що коли жувати і нюхати? У останні десятиліття стали модними архаїчні способи вживання тютюну. Тютюнові корпорації, стурбовані зниженням продажів, вирішили підійти з іншого боку. Не хочете обкурювати димом себе і оточуючих - і не треба! Є інший спосіб. Так до нас знову повернувся нюхальний і жувальний тютюн. І що ж? Якщо тютюн не горить, шкоди менше? Чом би ні. Насправді доза нікотину, яку одержує любитель тютюнової жуйки або снаффу (так в народі іменують тютюн нюхальний) буває в кілька разів вищою, ніж у того, хто викурив сигарету. Причина проста. Як не крути, "нікотинова паличка" спочатку порційна, а ось скільки нюхати або як довго жувати - залежить від індивідуальних переваг. Отже, з дозою легко переборщити.

А наслідки? Їх цілий букет. Окрім достатньо нешкідливих - страшного запаху з рота і руйнування зубів - вас чекають: атрофія ясен, дистрофічна зміна слизистої рота, стара добра нікотинова залежність (куди ж без неї) і порушення серцевого ритму. А! Трохи не забув. Тут як тут ракові захворювання ротової порожнини, ясен, гортані і стравоходу. Ще понюшку? Або пожуємо?

Вибір завжди за вами Я сам кинув палити не так давно. У лютому цього року. До цього протягом 10 років я викурював щодня по дві пачки "червоного" Marlboro. Позбавитися залежності вийшло без особливих проблем, психокодувань і чаклунських книжок. Є багато способів позбавитися наслідків куріння. Просто одного разу я задумався. Зараз кожні 10 секунд на планеті в інші світи через табакокуріння відправляється одна людина. Щорічно - три мільйони. Всього з 1950 року нікотин докінчив більш як 62 мільйони осіб. Більше, ніж під час Другої світової. Половина всього населення нашої країни. Може, прийшла пора задуматися і вам?

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