Ліки проти СНІДу визнані небезпечними

Препарат ставудин, вживаний для терапії СНІДу, названий ВООЗ небезпечним. Випущена офіційна рекомендація, покликана відмовитися від використання ставудину.

На сайті ВООЗ мовиться, що через негативні побічні ефекти ставудин рекомендується поступово вивести із обігу. У ряді країн ставудин використовується як недорогий препарат "першої лінії", і ці ліки дозволяють затримати розвиток СНІДу, хоч і не забезпечують (як і будь-який інший з вживаних препаратів) позбавлення від хвороби.

Біохімічно ставудин блокує синтез вірусної ДНК і тим самим не дає з`являтися новим вірусам. Але в той же час ця ж речовина пригнічує ділення мітохондрій – внутрішньоклітинних утворень, які грають роль джерела енергії. Рекомендуючи замінити ставудин на інші препарати, експерти ВООЗ також відзначили і необхідність раннього призначення противірусних препаратів зараженим ВІЛ підліткам.

gzt.ru