Українці профілактують грип і застуду народними засобами

Більшість жителів України як профілактику від грипу та інших простудних захворювань використовують народні засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соцопитування обнародував сьогодні на прес-конференції в Києві соціолог групи компаній Resarch & Branding Group Євген КОПАТЬКО.

За його словами, 66,7% опитаних українців сказали, що для профілактики простудних захворювань їдять цибулю і часник, 8,6% відзначили, що з цією метою вживають спиртні напої, 23,1% приймають вітаміни, 15,3% - антивірусні препарати, 11,9% - носять марлеві пов`язки, 13,2% - нічого не роблять для цього.

Водночас, респонденти зазначають, що при появі інформації про початок епідемії грипу перш за все купили «антивірусні продукти» (лук, часник, цитрусові тощо) – 29% респондентів. 27% опитаних стали стежити за всіма новинами в ЗМІ на тему грипу.

Як зазначив Є.КОПАТЬКО, третина опитаних у селах при появі ознак простудних захворювань займаються самолікуванням, тоді як у містах більшість з опитаних звертаються до лікаря.

Опитування проводилося з 20 по 28 листопада компанією Resarch & Branding Group у всіх регіонах України і Криму методом особистого інтерв`ю.

Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання, статтю і віком. Було опитано 2000 чоловік.

Очікувана середня похибка вибірки становить плюс-мінус 2,2%.