Завтра в Україні очікується від 4° до 16° тепла

Завтра невеликий дощ очікується лише на крайньому заході Україні.

Вночі та вранці подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 7-12°, на крайньому півдні до 16°.

У Київській області у середу істотні опади не очікуються. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.