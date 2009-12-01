Ситуацію з грипом намагалися використати в політичних цілях

71% українців схильні вважати, що актуалізація теми епідемії грипу в Україні - це скоріше спроба використати дану проблему в політичних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві соціолог групи компаній Resarch & Branding Group Євген КОПАТЬКО.

Водночас результати опитування показали, що 58% респондентів вважають, що вітчизняні ЗМІ, висвітлюючи тему епідемії грипу, перебільшували масштаби й наслідки епідемії, нагнітали ситуацію.

Тим часом 55,5% опитаних сказали, що, незважаючи на появу інформації про початок епідемії грипу, вони не піддалися паніці, «в чомусь «піддалися», в чомусь «не піддалися» заявили 31,6%.

Аналізуючи отримані дані, Є.КОПАТЬКО сказав, що, таким чином, соціологи компанії, яку він представляє, схильні вважати, що нагнітання ситуації з грипом «не принесло політичних дивідендів жодній політичній силі й, тим більше, політичній ситуації в країні в цілому».

За його словами, 79,8% опитаних відзначили, що епідемія грипу в Україні не зможе перешкодити проведенню президентських виборів. І лише 14,7% сказали, що таке можливо.

Підбиваючи підсумок цієї теми опитування, соціолог сказав, що, на думку респондентів у всіх регіонах, «все керівництво країни різною мірою несе відповідальність за ситуацію з грипом».

Опитування проводилося з 20 по 28 листопада компанією Resarch & Branding Group у всіх регіонах України і АР Крим методом особистого інтерв`ю. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання, статтю та віком. Було опитано 2000 осіб. Очікувана середня похибка вибірки становить плюс-мінус 2,2%.