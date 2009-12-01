На Кіровоградщині більш як 1000 ВІЛ-інфікованих

На сьогодні у Кіровоградській області на диспансерному обліку перебувають 1123 ВІЛ-інфікованих, з них 170 потребують постійного нагляду і лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим КАЩЕНКО.

За його словами, реальна кількість хворих у 4-5 рази перевищує офіційну статистику.

«Зараз в області 75 осіб, які хворі на СНІД, отримують лікування. Це близько тисячі гривень на одну людину в місяць», зауважив лікар.

В.КАЩЕНКО зазначив, що 70% інфікованих належать до соціально неблагополучної групи й отримали хворобу внаслідок вживання ін’єкційних наркотиків.

Як повідомив представник кіровоградського відділення «Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ» Володимир БОЧАРОВ-ТУЗ, офіційна статистика свідчить, що на сьогодні найскладніша ситуація із захворюванням - у місцях позбавлення волі. «Близько 22% всіх ув’язнених хворі на СНІД», - підкреслив він.

В.БОЧАРОВ-ТУЗ нагадав, що з 1988 року 1 грудня оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. За оціночними даними, зараз в Україні близько 600 тис. громадян живуть з ВІЛ.