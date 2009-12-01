Слід удосконалити систему держзакупівель лікарських засобів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вжити заходів для удосконалення системи державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в листі В.ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра.

В.ЮЩЕНКО висловлює стурбованість ситуацією, що склалася у сфері закупівлі лікарських засобів і просить Ю.ТИМОШЕНКО врегулювати питання, зокрема, шляхом внесення змін до нормативно-правових актів уряду та зацікавлених органів виконавчої влади, а також створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у цій сфері.

Про результати голова уряду має інформувати Президента особисто.

«Недоліки чинної нормативно-правової бази створюють передумови до неефективного використання бюджетних коштів, що витрачаються на зазначені цілі», - констатує В.ЮЩЕНКО.

За його оцінкою, основними проблемами є зловживання під час вибору переможців тендерів і нераціональне визначення номенклатури та обсягів закупівлі лікарських засобів, у результаті чого потреби регіонів задовольняються несвоєчасно та нерівномірно. В залежності від регіону існує дефіцит одних препаратів та надлишок інших.

Крім того, зауважує глава держави, ринок державних закупівель лікарських засобів фактично монополізовано. Посилаючись на інформацію Служби безпеки України, він вказує на те, що майже 90% державних закупівель лікарських засобів за програмами «Онкологія», «Туберкульоз», «СНІД», «Розсіяний склероз» контролюють дві фінансові групи.

Також, як інформує прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО звернувся з листом до першого заступника голови Антимонопольного комітету України Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА, де вказує на недоліки чинної нормативно-правової бази, які створюють передумови до неефективного використання бюджетних коштів.

«Основною проблемою є зловживання під час вибору переможців тендерів, внаслідок чого ринок державних закупівель лікарських засобів фактично монополізовано», - йдеться в листі, у якому Президент також наводить інформацію СБУ щодо ситуації у сфері державних закупівель лікарських засобів.

Президент просить АМКУ вжити необхідних заходів відповідно до компетенції для забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти державного бюджету України.

Перший заступник голови відомства має також інформувати Президента особисто.