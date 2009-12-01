У Луцьку відбулася Свічкова хода

У Луцьку з нагоди Міжнародного дня боротьби зі СНІДом сьогодні відбулася Свічкова хода.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько тисячі осіб, зокрема, волонтери Червоного Хреста, який традиційно виступив ініціатором проведення заходу, молодь, представники усіх релігійних конфесій міста.

На головній площі міста - Театральному майдані, учасники акції із лампадок виклали фігуру у вигляді стрічки, яка символізує взаєморозуміння та єднання з ВІЛ-позитивними людьми. Потому до присутніх з повчальним словом остерігатися гріха звернулися представники релігійних громад. Також учасники акції вшанували усіх померлих від СНІДу хвилиною мовчання.

«Наша мета – бути співчутливими, розуміти цих людей. Інша мета – бути обачними в житті самим, щоб нікого ця хвороба не торкнулася», - зазначила головний лікар Волинського обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ/СНІДу Олена МАКАРЕНКО.

За інформацією обласного центру профілактики та боротьби із ВІЛ-СНІДом, за 10 місяців цього року на Волині виявлено 309 ВІЛ-інфікованих. Також за цей період померло 217 осіб, у тому числі 7 дітей.