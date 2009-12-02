На Донеччині офіційно зареєстровано 33,5 тис ВІЛ-інфікованих

У Донецькій області на початок листопада поточного 2009 року було офіційно зареєстровано 33 тис. 537 ВІЛ-інфікованих жителів регіону.

Про це УНІАН повідомили в Донецькому обласному центрі з профілактики і боротьбі зі СНІДом.

Згідно з повідомленням, на диспансерному обліку перебувають 21 тис. 623 пацієнти. Антиретровірусну терапію в Донецькій області отримують 2 тис. 678 пацієнтів, зокрема 254 дитини.

У Центрі також відзначили, що за останнє десятиріччя число офіційно реєстрованих за рік ВІЛ-інфікованих в області збільшилося більш ніж удвічі. Так, в 1998 р. в регіоні було зафіксовано заражених ВІЛ-інфекцією за рік 1 тис. 826 осіб, тоді як за 2008 рік їх вже за рік зареєстрували 3 тис. 992 особи.

У 2009 році в січні було зареєстровано 305 нових хворих на ВІЛ-інфекцію, в лютому – 404, в березні – 324, в квітні – 314, в травні – 318, в червні - 345, в липні - 353, в серпні - 304, у вересні -328 і в жовтні – 351 особу.