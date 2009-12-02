Готується Атлас радіоактивного забруднення території України

В Україні до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи готується до друку Атлас радіоактивного забруднення території України.

Про це повідомив заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир ХОЛОША сьогодні на засіданні Міжвідомчої комісії з питань комплексного розв’язання чорнобильських проблем, поінформували УНІАН у прес-службі Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, він зазначив, що Міністерству з питань надзвичайних ситуацій доручено забезпечити організацію підготовки державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи. Серед іншого планується проведення в Україні Міжнародної науково-практичної конференції «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього». На конференції розглянуть такі питання: ядерні та радіаційні ризики – співпраця урядів і населення; соціальний та економічний розвиток територій, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи; успішні моделі розвитку, подолання стереотипів та підвищення інвестиційної привабливості регіонів; стратегія поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом; наслідки ядерних і радіаційних аварій для здоров’я населення та ін.

Також, за словами В.ХОЛОШІ, готуються до друку Національна доповідь до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, Екологічний атлас зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, збірники наукових праць тощо.