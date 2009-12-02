Після варіння ціла морква стає набагато кориснішою

Значно підвищуються антиракові властивості моркви, якщо вона заздалегідь відварена цілком. Такого висновку дійшли учені з англійського університету Ньюкасла.

В цьому випадку в моркві значно більше антиракового компоненту фалкаринолу /falcarinol/, з`ясували експерти Кірстен Брандт і Алам Рашид. За їх даними, в нерозрізаному відвареному овочі також вища концентрація речовин, що додають солодкості моркви в свіжому вигляді.

ami-tass.ru