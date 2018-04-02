Дивовижні знімки, зроблені сліпим фотографом

Коли дивишся на фотографії, зроблені Брайаном Негусом, відразу відчувається рука професіонала. Це при тому, що 62-річний чоловік через атрофію зорового нерва ще 30 років тому практично повністю втратив зір. Він може бачити лише розмиті контури предметів і розрізняє кольори. Негусу довелося залишити улюблене заняття.

Проте 10 років тому він придбав цифрову фотокамеру. З тих пір його життя знову знайшло сенс.

Брайан Негус користується окулярами з сильними збільшувальними скельцями, щоб розглянути ЖК-екран фотоапарату. Навіть так він не може бачити виразно, і покладається в основному на слух і інстинкт.

Після завантаження фотографії на свій домашній комп`ютер, Брайан збільшує масштаб і починає роботу із знімками.

"Коли я фотографую, то майже не бачу об`єкт. Проте повертаюся додому, і відбувається диво. Я можу бачити, як виглядають люди. А одного разу мені вдалося сфотографувати бджолу. Я поняття не мав, що вони такі волохаті", - розповів Брайан Негус.

Брайан є членом руху сліпих фотографів. На сайті blindphotographers.org зареєстровані сотні людей зі всього світу.

Деякі використовують лише периферійний зір, інші можуть побачити тінь, але всі вони використовують свої камери, щоб показати зрячим людям свій світ.

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