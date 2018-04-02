Церква хоче відібрати приміщення інтернату для дітей із фізичними і розумовими вадами

1 грудня господарський суд Дніпропетровської області має вирішити незвичний земельний конфлікт в обласному центрі. Свято-Тихвинський монастир УПЦ Московського патріархату позивається до інтернату для дітей із фізичними і розумовими вадами щодо земельної ділянки.

Церковники кажуть, що хочуть відновити історичну справедливість - повернути монастиреві його власність. На території, на яку претендує церква, зараз знаходиться частина приміщень інтернату, зокрема, спортивна зала.

Свято-Тихвинський жіночий монастир у Дніпропетровську заснований півтора століття тому. За радянських часів, коли обитель закрили, на її території постав спеціалізований інтернат для дітей із розумовими та фізичними вадами. За часів незалежності монастир почали відроджувати, і черниці досить довго мирно сусідили з вихованцями закладу.

У місцевій єпархії УПЦ кажуть: справа в тому, що обитель має наразі нагальну потребу в землі, їй ніде розмістити, зокрема, свою недільну школу.

Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський УПЦ Іриней зазначає: церква робить усе, аби відродити Свято-Тихвинський монастир, щоб на його землях з`явились і собор, і недільна школа.

Земельні претензії церкви не на жарт стурбували батьків вихованців інтернату. Вони підозрюють: якщо інтернат втратить своє майно, його просто закриють. Наразі в закладі навчається більше півтори сотні дітей, хворих на важкі недуги - дитячий церебральний параліч, хворобу Дауна.

Із ними працюють вихователі-професіонали, вчать їх елементарним навикам догляду за собою, розвивають природні можливості. Для батьків інтернат - остання надія на адаптацію їхніх хворих дітей у суспільство. Мама недужої дівчинки Олена говорить про можливе закриття інтернату зі сльозами на очах.

"Ми не уявляємо, куди нас розподілять у разі закриття. Просто додому. Ізолюють від суспільства", - обурюються батьки вихованців.

Не розуміє позицію церкви і керівництво закладу. На зорі незалежності, розповідає директорка Ольга Шум, інтернат підписав з монастирем домовленість про відсутність майнових претензій.

Ольга Шум переконана: якби споруди, збудовані на території колишнього монастиря за радянських часів, можна було кудись перенести, як картковий будиночок, ніякої судової тяганини не було б. "Але це неможливо", - додає вона.

Отож сторони конфлікту наразі чекають на судове рішення.

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