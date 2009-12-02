У Чернігівській області ВІЛ-інфіковані понад 200 дітей

У Чернігівській області на 1 жовтня 2009 року на обліку в лікувально-профілактичних закладах області знаходилося 1 тис. 837 ВІЛ-інфікованих, серед яких 183 - хворі на СНІД.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, у порівнянні з жовтнем 2008 року, кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД зросла, відповідно, на 15,8% та 45,2%.

Найбільш поширеним шляхом передачі ВІЛ-інфекції є зараження при вживанні наркотиків шляхом ін’єкцій (47,4% інфікованих), хоча за рік їх частка в загальній кількості зменшилася на 3 відсоткові пункти. Разом із тим зросла на 4,1 в.п. частка інфікованих статевим шляхом (29,4% контингенту). У числі ВІЛ-інфікованих - 222 дитини до 14 років включно (з яких 19 хворі на СНІД), що були заражені від ВІЛ-інфікованої матері. Їх частка (12,1%) зменшилася за рік на 0,5 в.п. Зменшилася також частка тих, які не можуть визначити шлях потрапляння інфекції (11,1% інфікованих).

У 2008 році у Чернігівській області від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), померли 105 осіб (0,4% загальної кількості померлих). Серед них чоловіків було втричі більше, ніж жінок (80 проти 25). Більшість померлих – міські жителі (83 особи) віком від 20 до 40 років. Наймолодшою померлою за цей період була 11-річна дівчинка.

Упродовж січня-вересня в регіоні зареєстровано 70 випадків смертей від цієї хвороби, що в розрахунку на 100 тис. жителів становить 8,4 особи (за підсумками минулого року – 9,3).