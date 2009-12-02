Черкащина: 10 осіб госпіталізовано з гастроентероколітом
12:28, 02 грудня 2009Країна
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Перебіг середнього ступеню тяжкості
На Черкащині 10 осіб госпіталізовано з діагнозом «гастроентероколіт».
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 30 листопада у місті Ватутіне Черкаської області до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 10 осіб, які 28 листопада в квартирі на дружній вечері вживали їжу, приготовлену у домашніх умовах.
Перебіг хвороби госпіталізованих - середнього ступеню тяжкості.
В осередку захворювання фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.
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