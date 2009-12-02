В Івано-Франківську сталася пожежа в обласній лікарні

12:38, 02 грудня 2009
Країна
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Жертв і постраждалих немає

В Івано-Франківську у вентиляційному приміщенні обласної лікарні учора вдень виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, силами 6 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.

Жертв і постраждалих немає.

Під час пожежі з приміщень було евакуйовано 34 особи.

Причина пожежі встановлюється.

 

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