В Івано-Франківську сталася пожежа в обласній лікарні
12:38, 02 грудня 2009Країна
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Жертв і постраждалих немає
В Івано-Франківську у вентиляційному приміщенні обласної лікарні учора вдень виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, силами 6 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
Жертв і постраждалих немає.
Під час пожежі з приміщень було евакуйовано 34 особи.
Причина пожежі встановлюється.
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