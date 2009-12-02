У Полтаві усиновлять п`ятьох ВІЛ-інфікованих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила керівник розвитку дитячих і жіночих програм добродійної асоціації «Світло надії» Надія ТИМОШЕНКО.

«Толерантність українців до ВІЛ-інфікованих на низькому рівні, хоча в Кременчуці вже удочерили двох сестер, а в Полтаві п`ятеро дітей знайдуть нову сім`ю. У Кременчуці навіть від підтримки держави батьки відмовилися. Ці дві дитини - рідні сестри. І мама пішла на такий крок усиновлення, щоб не розлучати цих сестер», - сказала Н.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Полтаві є одна сім`я, яка готується прийняти п`ятьох дітей ВІЛ-позитивних. «Ми готуємо цю сім`ю, працюємо з нею», - повідомила Н.ТИМОШЕНКО.