В Бразилії буде вироблятись інсулін за українською технологією

У Бразилії буде вироблятись інсулін за українською технологією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив на спільній прес-конференції з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Ігнасіо Лула да СІЛВОЮ.

Також, за словами Президента України, сторони домовились про спільне виробництво за українською технологією мінеральних добрив.

За словами В.ЮЩЕНКА, також є домовленості про співпрацю в оборонній сфері. «Сподіваємось, що найближчим часом обміняємось візитами відповідних агентств і міністрів, для того щоб мати конкретні плани співпраці», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО сказав, що на переговорах йшлося про співробітництво у галузі металургії, розбудови портів на березі Чорного моря, гідроенергетики, співробітництво у сфері сільського господарства.

Також глава держави повідомив, що сьогодні були підписані угоди про співпрацю у культурній та гуманітарній сфері.