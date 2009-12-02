Очищення організму рятує від інфаркту і інсульту

Тепер науково доведено, що регулярне проходження курсів очищення організму в спеціалізованих клініках зменшує ризик виникнення інфаркту і інсульту у 40-60-річних людей у декілька разів.

Дослідження, проведені на 575 пацієнтах в підмосковній оздоровчій клініці показали достовірну нормалізацію таких показників, як артеріальний тиск, показники ліпідного і вуглеводного обміну, стійке в довгостроковій перспективі позбавлення від зайвої ваги.

Всі ці показники є основними чинниками ризику для розвитку інфарктів і інсультів За даними ВООЗ, майже у 50% хворих гіпертонічною хворобою підвищення артеріального тиску обумовлене надмірною масою тіла. У 60% страждаючих гіпертонією людей після позбавлення від зайвої ваги кров`яний тиск нормалізується без ліків.

Також підраховано, що 1 кг жирової маси спричиняє формування 300 км додаткових кровоносних капілярів, що приводить до швидкого зношування серця. Встановлено, що у міру зростання маси тіла звужуються артерії серця.

newsland.ru