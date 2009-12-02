У Росії за 10 місяців від ГРВІ та грипу померло 480 осіб

У Росії за 10 місяців 2009 року від ГРВІ та грипу померло 480 чоловік, від пневмонії – 29,9 тис. чол.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку Росії.

«За 10 місяців 2009 року захворюваність на ГРВІ і грип становила 23,7 млн. чоловік і підвищилася, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, на 3,5%. Кількість померлих від ГРВІ і грипу за цей період становила 480 чоловік і знизилася на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Кількість померлих від пневмонії за 10 місяців 2009 року – 29 тис. 900 чоловік – також знизилася на 10,1%», - говориться в повідомленні.

Частка грипу А/Н1N1 в захворюваності на ГРВІ та грип становила на 29 листопада 2009 року 0,1%. Темп зростання захворюваності на грип А/Н1N1 знизився порівняно з попереднім тижнем у два рази.