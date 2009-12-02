Сумщина: 1 тис. грн. хабара - за зняття з психіатричного обліку

У Сумській області викрито посадовця спеціалізованої лікарні, який вимагав та отримав 1 тис. грн. хабара від місцевого жителя за зняття його з психіатричного обліку, шляхом внесення неправдивих відомостей до історії хвороби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.368 (службове підроблення й одержання хабара) Кримінального кодексу України.