Сумщина: 1 тис. грн. хабара - за зняття з психіатричного обліку
17:02, 02 грудня 2009Країна
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Вимагав посадовець лікарні
У Сумській області викрито посадовця спеціалізованої лікарні, який вимагав та отримав 1 тис. грн. хабара від місцевого жителя за зняття його з психіатричного обліку, шляхом внесення неправдивих відомостей до історії хвороби.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.368 (службове підроблення й одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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