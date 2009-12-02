Міністр охорони здоров’я Польщі відмовилася від вакцини від A/H1N1

Уповноважений з прав людини Польщі Януш КОХАНОВСЬКИЙ подав заяву до прокуратури щодо міністра охорони здоров’я Еви КОПАЧ за її відмову придбати вакцину проти вірусу грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, обмудсмен звинувачує міністра у тому, що вона наражає поляків на небезпеку втрати здоров’я через можливу епідемію нового вірусу грипу.

Я.КОХАНОВСЬКИЙ ще два тижні тому декларував намір подати заяву до прокуратури на Е.КОПАЧ, яка заявляла, що виступає проти придбання вакцини проти A/H1N1, поки не буде підтверджено її безпечність. За даними польських мас-медіа,Я.КОХАНОВСЬКИЙ очікував додаткової інформації від міністра.

За останніми даними, у Польщі кількість хворих на A/H1N1 зросла до понад 1150 осіб (близько 200 осіб у половині листопада). Крім цього, зареєстровано 24 смертельних випадки.

Водночас польські медики відзначають, що ці смерті не були спричинені безпосередньо новим вірусом, який у 80% випадків є „лагіднішим” за звичайний грип.