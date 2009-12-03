На Львівщині на грип та ГРВІ перехворіло 211 тис. осіб

За період з 19 жовтня до 2 грудня кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становить 210 788 осіб.

За минулу добу грип та ГРВІ було діагностовано у 1 487 осіб, з них 612 дітей, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за 33 дні з початку епідемії (з 19 жовтня до 2 грудня) від ускладнень грипу та ГРВІ в області померло 96 осіб.