На Львівщині породілля викинула 2-х немовлят на смітник

На сміттєзвалищі неподалік залізничної станції смт Добротвір Кам‘янка-Бузького району Львівської області було виявлено тіла двох немовлят.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, інформація про знахідку надійшла у Кам’янка-Бузький райвідділ міліції від чергової по залізничній станції смт Добротвір.

«Жінка повідомила, що на сміттєзвалищі вона виявила трупи двох новонароджених дітей – хлопчика та дівчинки. Тіла немовлят, які не мають зовнішніх ознак насильницької смерті, скеровані на експертизу для проведення дослідження», - повідомив Д.ХАРЧУК.

Правоохоронці шукають породіллю, яка могла викинути дітей на смітник.