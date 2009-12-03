Сьогодні відзначається Міжнародний день інвалідів. За офіційними даними, близько 10% населення світу, або 650 млн. людей є інвалідами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на головного лікаря міського центру здоров’я Отто СТОЙКА, у столиці лише за 2008 рік визнано інвалідами 10 тис. 204 осіб, з них 6 тис. 799 – у працездатному віці.

«Всього в столиці проживає 23 тис. 672 дорослих інвалідів, дітей-інвалідів – 8 тис. 160. Всі інваліди забезпечені медичними оглядами, консультаціями з залученням спеціалістів різних профілів», – зазначив О.СТОЙКА.

За його словами, з метою профілактики інвалідності хворим людям працездатного віку надається можливість лікуватись по листку непрацездатності більш як 4 місяці, 80% хворих повертається до роботи без ознак інвалідності.

«Протягом 2008 року по індивідуальних програмах Центром медико-соціальної експертизи працездатності надглядались 17 тис. 847 осіб, в заклади соціального захисту направлені 4 тис. 882 особи на працевлаштування, здійснювався контроль за виконанням трудових рекомендацій на підприємствах, перевірено працевлаштування майже 5 тис. інвалідів. Багато зроблено для протезування, забезпечення кріслами-колясками, автомашинами з ручним керуванням», – додав О.СТОЙКА.

Головною причиною інвалідності у дорослих є хвороби системи кровообігу (35%), на другому місті – новоутворення, в тому числі злоякісні (23%), травми (8%), хвороби кістково-м’язової, ендокринної, нервової системи, психічні розлади та ін. Саме це обумовлює головну спрямованість роботи фахівців профілактичної медицини – подолання шкідливих звичок та нездорової поведінки киян, як факторів ризику головних причин інвалідності. Структура причин дитячої інвалідності теж великою мірою характеризує стиль життя батьків: вроджені аномалії, хвороби нервової системи, розлади психіки та поведінки.

*** Генасамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів у 1992 році.

У грудні 2006 року ООН прийняла Конвенцію про права інвалідів, у 2008 році вона набула чинності. Конвенція націлює на сприйняття інвалідності як, в першу чергу, питання прав людини, а не тільки медичного забезпечення, благодійності або залежності від оточення.

Цей юридично обов’язковий для виконання міжнародний документ охоплює різні сфери, де можуть виникати перешкоди, такі як фізичний доступ до споруд, доріг та пересування, а також доступ до інформації за допомогою комунікаційних засобів. Від країн-учасниць очікується прийняття відповідного національного законодавства в сфері громадянських прав з метою покращення життя інвалідів.

В Україні на сьогодні діють закони «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів України», відповідні укази Президента та постанови Кабінету міністрів, Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Постановою Кабіну в 2007 році затверджене «Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».