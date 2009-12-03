Князевич: потрібна держпрограма з медзабезпечення інвалідів
11:46, 03 грудня 2009Країна
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Пропонує уряду розробити
Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ пропонує уряду розробити та затвердити державну програму з покращення медичного забезпечення інвалідів.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою В.КНЯЗЕВИЧ виступив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
«Сьогодні в Україні відсутня первинна реабілітація інвалідів. Тому ми пропонуємо вийти на державну програму, яка дасть таку перспективу», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.
На його думку, державна програма має передбачати заходи з підготовки кадрів, забезпечення матеріальної бази тощо.
Сьогодні на позачерговому засіданні уряд одностайно схвалив 4 рішення, що стосуються охорони здоров’я та реабілітації інвалідів.
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