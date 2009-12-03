Князевич: потрібна держпрограма з медзабезпечення інвалідів

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ пропонує уряду розробити та затвердити державну програму з покращення медичного забезпечення інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою В.КНЯЗЕВИЧ виступив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Сьогодні в Україні відсутня первинна реабілітація інвалідів. Тому ми пропонуємо вийти на державну програму, яка дасть таку перспективу», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На його думку, державна програма має передбачати заходи з підготовки кадрів, забезпечення матеріальної бази тощо.

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд одностайно схвалив 4 рішення, що стосуються охорони здоров’я та реабілітації інвалідів.