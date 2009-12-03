Аромапалички викликають рак

Виявляється, постійно палити ароматичні палички – смертельно шкідлива звичка. Надмірне захоплення пахощами підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань, попереджають данські учені.

Дослідники з Державного інституту серології в Копенгагені опитали на предмет використання ароматичних паличок понад 60 тис. жителів Сінгапуру у віці від 45 до 74 років. Потім опитані добровольці протягом 12 років знаходилися під спостереженням лікарів. За цей час у 325 учасників був діагностований рак верхніх дихальних шляхів (рота, носа, горла), а ще 821 людина захворіла на рак легенів. Після внесення поправок на інші чинники ризику, такі як, наприклад, куріння, з`ясувалося, що часте багаторічне вдихання диму пахощів майже удвічі збільшує ймовірність виникнення небезпечної недуги. А ось нерегулярне використання ароматичних паличок для здоров`я виявилося нешкідливим. У зв`язку з отриманими результатами керівник проекту Йеппе Фріборг настійно рекомендує любителям пахощів потішати свій нюх подібним способом лише час від часу (особливо це стосується житлових і погано провітрюваних приміщень).

Володимир Анісимов, доктор медичних наук, професор, керівник відділу канцерогенезу і онкогеронтології НДІ онкології імені Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

– У висновках копенгагенських дослідників немає нічого дивовижного. Як відомо, ароматичні палички роблять з різних частин пахучих рослин – деревної кори, коріння, квіток, смоли і ефірних олій. «Стрижнем» такої палички служить, як правило, тонка бамбукова тріска. При горінні все це виділяє канцерогенні речовини, які і сприяють розвитку онкологічних захворювань. Про згубні властивості канцерогенів відомо вже досить давно, років отак 30. Так само як і про те, що вони утворюються при спалюванні будь-яких продуктів, зокрема при смаженні і копченні їжі.

versia.ru