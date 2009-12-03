Вітамін D незамінний у зимовий період

Американські учені дійшли висновку, що найважливішим для здоров`я людей, особливо в зимовий період, є вітамін D. Він дозволяє зміцнювати імунну систему, перешкоджає появі серцевих захворювань і розглядається як один з допоміжних засобів при боротьбі з грипом, туберкульозом і СНІДом.

На думку фахівців, посилене споживання молочних продуктів і риби, в яких може міститися дана речовина, рідко виявляється достатнім для підтримки імунітету на високому рівні, повідомляє АМИ-ТАСС. Тому учені запропонували продовжувати дослідження, щоб знайти штучну заміну вітаміну D.

Учені довели, що він грає важливу роль в активації і контролі імунітету і протистоїть розсіяному склерозу, псоріазу і ревматоїдному артриту. У разі низьких концентрацій даної корисної речовини в організмі, людина стикається з підвищеним ризиком розвитку раку, туберкульозу, респіраторних захворювань і гіпертонії.

dni.ru