Посилять відповідальність за продаж неповнолітнім алкоголю?

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону “Про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 316 із 429 народних депутатів країни, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом пропонується доповнити Кримінальний Кодекс України статтею, яка передбачає покарання за продаж особам, що не досягли 18 років, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива та значно підвищити штрафи, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, та за незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які можуть призвести до придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітніми.

Так само цим законопроектом передбачається зобов`язати реалізаторів алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюну перевіряти документи осіб на предмет досягнення дозволеного віку та відповідальність закладів торгівлі та громадського харчування за факт продажу у цих закладах неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюну.

Законопроектом передбачається, що продаж або безоплатна передача працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування алкогольних чи слабоалкогольних напоїв або пива особі, яка не досягла 18 років, карається штрафом у розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та виправними роботами строком від трьох до шести місяців.

Ті самі дії, вчинені працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування повторно, караються позбавленням волі строком від одного до двох років.

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору - тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв особі, яка не досягла 21 року та тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, - тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.