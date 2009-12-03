На Кіровоградщині від електрозварювання загинув чоловік

В селі Червонопілля Бобринецького району на Кіровоградщині внаслідок вибуху ємності з-під дизельного пального під час проведення електрозварювальних робіт загинув 31-річний чоловік, ще п’ятеро травмовані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в області.

За свідченнями очевидців, загиблий проводив зварювальні роботи в приміщенні у присутності 5-ти спостерігачів. Поруч із людьми знаходилась ємність з-під дизельного пального.

У результаті вибуху всіх спостерігачів вибуховою хвилею викинуло з приміщення, потім виникла пожежа. Винуватець трагедії загинув на місці. Двох 18-річних юнаків-підсобників госпіталізовано до районної лікарні з травмами. Троє осіб отримали медичну допомогу на місці, їхні ушкодження виявилися легкими.

Пожежа зруйнувала 80 квадратних метрів покрівлі господарчої споруди. На місце пригоди виїжджали чергова варта МНС, а також бійці місцевої добровільної пожежної дружини та «швидка допомога».