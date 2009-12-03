Парламент скасував закон стосовно виділення 1 млрд. грн.

Верховна Рада України скасувала закон, яким передбачалося виділення з державного бюджету 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент вдруге розглядав закон “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” з пропозиціями Президента.

26 листопада Верховна Рада вже пробувала подолати вето глави держави на цей закон, однак не змогла цього зробити й направила його на доопрацювання.

Сьогодні депутати також не змогли подолати вето, оскільки за це проголосували 227 народних депутатів із 300, необхідних для ухвалення рішення.

Таким чином, закон вважається відхиленим.

Довідка УНІАН. 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику й лікування хворих на грип. За цей закон проголосував 401 народний депутат.

16 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою. Він вважає, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.