У Донецькій області у 26 школах припинене навчання

У Донецькій області вже в 26 загальноосвітніх школах припинений учбовий процес через зростання захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА. (На 2 грудня учбовий процес був припинений у 17 школах області).

Зокрема, у зв`язку з відсутністю на заняттях через захворюваність на грип і ГРВІ від 25 до 76% учнів, тимчасово припинений учбовий процес у 34 класах 15 шкіл міста Маріуполя, у 3 класах однієї школи міста Кіровське, у 2 школах сіл Ямпіль і Рубці Краснолиманського району, в одній школі і одному ліцеї міста Дзержинська, в 2 класах двох шкіл міста Дебальцеве, в 5 класах трьох шкіл міста Краматорська і в одній школі Великоновоселківського району.

Крім того, через відсутність теплопостачання не функціонує Селідовський гірничий технікум і одна школа міста Краматорська.

В цілому, характеризуючи ситуацію із захворюваністю на грип і ГРВІ в регіоні, Л.ГУСЄВА зазначила, що в Донецькій області, за даними щоденного моніторингу, поточного тижня спостерігається нестабільна епідемічна ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ. Чисельність хворих за минулу добу трохи зменшилася – було зареєстровано 5 тис. 892 звернення за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекції і їх ускладнення, що на 290 випадків менше від попереднього добового показника. З початку моніторингу (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих становила 127 тис. 584 випадки, зокрема дітей до 18 років – 51 тис. 877. Стаціонарне лікування одержали 7 тис. 176 хворих, з них виписано по одужанню – 6 тис. 429 осіб.