Змінять законодавство щодо виплат при народженні дитини

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо виплати допомоги при народженні дитини.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 листопада.

Згідно з законом, виплата допомоги при народженні дитини припиняється в разі: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини; нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; у разі виникнення інших обставин.

Допомога при народженні дитини нараховується в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.