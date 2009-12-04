Щороку 15 хворих дітей з Дніпропетровщини лікуватимуться в Італії

Щороку 15 дітей з Дніпропетровщини з особливо складними захворюваннями лікуватимуться в Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина НАЦЕВИЧ.

За її словами, відповідні домовленості були досягнуті під час офіційного візиту делегації Дніпропетровської області до провінції Ломбардія (Італія) в листопаді.

«Був підписаний протокол про співпрацю та партнерство між Комплексом Цивільних лікарень міста Бреша та Дніпропетровською обласною дитячою лікарнею. У нас з`явився реальний шанс надати повноцінне лікування дітям, які не мають можливості отримати його в Україні» - підкреслила В.НАЦЕВИЧ.

За її словами, відповідно до програми міжнародного розвитку та співпраці у сфері медицини регіону Ломбардія (Італія), у 2009 році за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», очолюваного Катериною ЮЩЕНКО, розпочалася співпраця з Комплексом Цивільних лікарень Бреша та Національною спеціалізованою дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ» (Київ), яка виступатиме центром мережі між обласними дитячими лікарнями Дніпропетровська, Львова, Івано-Франківська, Рівного та Мукачева.

Крім лікування дітей, в Італії було досягнуто домовленості про стажування дніпропетровських онкологів у Європейському центрі онкогематології та італійських дитячих хірургів на Дніпропетровщині.